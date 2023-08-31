Трамп заявил о своей невиновности в деле о выборах в Джорджии и отказался явиться в суд

Бывший президент США Дональд Трамп отказался явиться в суд на предъявление ему обвинений и заявил о своей невиновности в деле о вмешательстве в выборы в Джорджии. Об этом сообщает Associated Press.

В издании также отмечают. что бизнесмен имеет право не приходить на процесс, назначенный на 6 сентября.

Напомним, Трампа обвиняют в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года, в заговоре с целью подлога и подаче ложных документов: всего 13 пунктов. По статьям также проходит еще 18 человек, которые ранее тоже отказались явиться на предъявление обвинений.

Накануне стало известно, что бывший американский лидер собрал около $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия.