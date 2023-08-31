Минобороны: Украинцы пытались спровоцировать ВС РФ при ротации миссии МАГАТЭ возле ЗАЭС

Украинская сторона предприняла попытку дискредитировать ВС РФ в момент ротации инспекторов МАГАТЭ недалеко от Запорожской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ, называя такие действия "провокацией".

Накануне в радиусе 1 км от разрушенного моста у н.п. Васильевка был объявлен режим прекращения огня. ВС РФ неукоснительно соблюдало режим, однако в момент перехода наблюдателей украинская сторона применила на пути маршрута движения инспекторов средства, имитирующие взрывы беспилотников. Причиной стала попытка дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, как гаранта безопасности проведения ротации.

"Несмотря на устроенную украинцами провокацию, российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии пять инспекторов, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию", - сообщает Минобороны РФ.

Ранее глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков заявил, что, якобы, эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы возле ЗАЭС – 26 и 27 июля. Недавно глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС сейчас в абсолютной безопасности, а радиационной фон на станции в норме.