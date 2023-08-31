Губернатор Владимирской области провел личный прием граждан

31 августа Губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. На встречу с главой региона записались пять человек – жители городов Владимира и Гусь-Хрустального, а также Гороховецкого, Гусь-Хрустального и Муромского районов. Вопросы касались создания качественной среды для жизни в отдельных территориях Владимирской области.

Житель Гусь-Хрустального района, спортинструктор Уляхинского централизованного клубного объединения Иван Махоткин обратился за содействием в развитии спортивной инфраструктуры деревни: там необходима хорошая универсальная спортпрощадка. В Уляхино живёт около 1000 человек, почти половина из них – дети и подростки.

«У нас с футболом хорошо, есть специальное поле, своя команда, проводим турниры. Но требуется и другие виды спорта развивать, чтобы вовлекать в здоровый образ жизни людей от мала от велика. Чтобы наши дети могли бесплатно заниматься в любое время года», – обозначил ситуацию Иван.

Глава Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин сообщил, что на уровне муниципального образования работа проведена – подготовлена проектно-сметная документация. И.о. министра физической культуры и спорта Наталья Федорова добавила, что проект строительства универсальной спортивной площадки в Уляхино планируется включить в профильную региональную программу на 2025 год.

«Учтём этот проект при формировании трёхлетнего бюджета. Проанализируем заявки от других муниципалитетов, посмотрим по экономии и высвобождению средств. Развитие спортивной инфраструктуры – один из приоритетов. Вообще Уляхино не забываем. Буквально на днях там открыли новый дом культуры», – отметил Александр Авдеев.

Александр Владимирович Щ. из деревни Вареж Муромского района вышел на связь от имени своих односельчан. Люди мечтают о газификации своего населённого пункта, однако вопрос пробуксовывает уже несколько лет. Министр ЖКХ Елена Семёнова пояснила, что проблема – из-за экологической экспертизы: она необходима, потому что трасса газопровода должна пройти по особо охраняемой территории государственного заказника федерального значения «Муромский». А вообще проектирование и строительство межпоселкового газопровода Волнино – Вареж – Глебовка – Благовещенское – Польцо протяжённостью 23,3 км включены в Программу развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы, финансируемую ООО «Газпром газификация» со сроком выполнения строительно-монтажных работ в 2023-2024 годах.

«Строительство внутрипоселковых газопроводов с вводами до границ земельных участков по этим населённым пунктам будет выполнено также за счёт средств единого оператора газификации и синхронизировано со сроком запуска межпоселкового газопровода в эксплуатацию до 31 декабря 2024 года», – сообщила Елена Семёнова.

Глава региона взял этот вопрос на контроль.

Анна Владимировна В. из Гусь-Хрустального обратилась к главе региона с вопросом о ремонте городского Единого социально-культурного центра. ЕСКЦ занимает два здания – в посёлке Гусевский и непосредственно в городе, на улице Интернациональной. В последнем работает 69 клубных и любительских объединений, в них занимаются более 850 человек. В настоящее время здание 1977 года постройки нуждается в серьёзном ремонте.

Министр культуры Ольга Демина сообщила, что общая стоимость работ по объекту – порядка 300 млн рублей.

«Серьёзные средства... Но у нас есть успешные примеры поэтапного ремонта объектов культуры. Здесь можно пойти по этому пути. В первую очередь привести в порядок кровлю и систему отопления – будет сухо и тепло, дети смогут заниматься, подремонтировать фасад. С этого начнём, а дальше продолжим пытаться привлечь федеральное софинансирование», – решил Александр Авдеев.

По расчётам Минкультуры, на первом этапе потребуется чуть более 31 млн рублей. Средства могут быть выделены в рамках регионального проекта «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области».

С непростым вопросом о строительстве автодороги между Светильново и Лучинками вышла на Губернатора староста одной из этих деревень Гороховецкого района Татьяна Фомина: «У нас 75 домовладений, 24 семьи живут, 5 детей – школьники и дошколята. Дорога нам необходима! Раньше, когда действовал колхоз, была щебёночная, но она превратилась в ничто... Сейчас дорога грунтовая, вся в ямах, разбитая. В межсезонье её размывает – сложно проехать и личным машинам, и другому транспорту». Она также сообщила, что деревня Светильново развивается, в ней выделяются участки под строительство, а в будущем году там ждут газ. Конечно, люди хотят новую асфальтированную дорогу.

Александр Авдеев ответил, что к вопросу вернутся, когда полностью завершатся работы по газификации, которые неизбежно связаны с нарушениями полотна. Будут обсуждаться варианты исполнения дороги. Но существующую уже сейчас необходимо подлатать, чтобы людям было комфортно.

В настоящее время наиболее приоритетный проект в Гороховецком районе – строительство автодороги Семёновка – Галицы. В этих населённых пунктах проживает около 1000 человек. Его реализация запланирована на 2024 год.

Многодетная мама из Владимира Екатерина С. пришла на приём, чтобы поподробнее узнать о мерах поддержки родных участников СВО. Отец её детей – доброволец специальной военной операции. Он сейчас дома, в отпуске. Глава региона тепло побеседовал с женщиной и её детьми: Екатерина пришла с троими из четверых своих детей. С семьёй будет проведена адресная работа, чтобы люди получили все положенные им меры поддержки.