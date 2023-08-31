Губернатор Владимирской области провел личный прием граждан

31 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Владимирской области провел личный прием граждан

31 августа Губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. На встречу с главой региона записались пять человек – жители городов Владимира и Гусь-Хрустального, а также Гороховецкого, Гусь-Хрустального и Муромского районов. Вопросы касались создания качественной среды для жизни в отдельных территориях Владимирской области.

Житель Гусь-Хрустального района, спортинструктор Уляхинского централизованного клубного объединения Иван Махоткин обратился за содействием в развитии спортивной инфраструктуры деревни: там необходима хорошая универсальная спортпрощадка. В Уляхино живёт около 1000 человек, почти половина из них – дети и подростки.

«У нас с футболом хорошо, есть специальное поле, своя команда, проводим турниры. Но требуется и другие виды спорта развивать, чтобы вовлекать в здоровый образ жизни людей от мала от велика. Чтобы наши дети могли бесплатно заниматься в любое время года», – обозначил ситуацию Иван.

Глава Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин сообщил, что на уровне муниципального образования работа проведена – подготовлена проектно-сметная документация. И.о. министра физической культуры и спорта Наталья Федорова добавила, что проект строительства универсальной спортивной площадки в Уляхино планируется включить в профильную региональную программу на 2025 год.

«Учтём этот проект при формировании трёхлетнего бюджета. Проанализируем заявки от других муниципалитетов, посмотрим по экономии и высвобождению средств. Развитие спортивной инфраструктуры – один из приоритетов. Вообще Уляхино не забываем. Буквально на днях там открыли новый дом культуры», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Александр Владимирович Щ. из деревни Вареж Муромского района вышел на связь от имени своих односельчан. Люди мечтают о газификации своего населённого пункта, однако вопрос пробуксовывает уже несколько лет. Министр ЖКХ Елена Семёнова пояснила, что проблема – из-за экологической экспертизы: она необходима, потому что трасса газопровода должна пройти по особо охраняемой территории государственного заказника федерального значения «Муромский». А вообще проектирование и строительство межпоселкового газопровода Волнино – Вареж – Глебовка – Благовещенское – Польцо протяжённостью 23,3 км включены в Программу развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы, финансируемую ООО «Газпром газификация» со сроком выполнения строительно-монтажных работ в 2023-2024 годах. 

«Строительство внутрипоселковых газопроводов с вводами до границ земельных участков по этим населённым пунктам будет выполнено также за счёт средств единого оператора газификации и синхронизировано со сроком запуска межпоселкового газопровода в эксплуатацию до 31 декабря 2024 года», – сообщила Елена Семёнова.

вкс, монитор(2023)|Фото: avo.ru

Глава региона взял этот вопрос на контроль.

Анна Владимировна В. из Гусь-Хрустального обратилась к главе региона с вопросом о ремонте городского Единого социально-культурного центра. ЕСКЦ занимает два здания – в посёлке Гусевский и непосредственно в городе, на улице Интернациональной. В последнем работает 69 клубных и любительских объединений, в них занимаются более 850 человек. В настоящее время здание 1977 года постройки нуждается в серьёзном ремонте. 

Министр культуры Ольга Демина сообщила, что общая стоимость работ по объекту – порядка 300 млн рублей.

«Серьёзные средства... Но у нас есть успешные примеры поэтапного ремонта объектов культуры. Здесь можно пойти по этому пути. В первую очередь привести в порядок кровлю и систему отопления – будет сухо и тепло, дети смогут заниматься, подремонтировать фасад. С этого начнём, а дальше продолжим пытаться привлечь федеральное софинансирование», – решил Александр Авдеев.

По расчётам Минкультуры, на первом этапе потребуется чуть более 31 млн рублей. Средства могут быть выделены в рамках регионального проекта «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области».

С непростым вопросом о строительстве автодороги между Светильново и Лучинками вышла на Губернатора староста одной из этих деревень Гороховецкого района Татьяна Фомина: «У нас 75 домовладений, 24 семьи живут, 5 детей – школьники и дошколята. Дорога нам необходима! Раньше, когда действовал колхоз, была щебёночная, но она превратилась в ничто... Сейчас дорога грунтовая, вся в ямах, разбитая. В межсезонье её размывает – сложно проехать и личным машинам, и другому транспорту». Она также сообщила, что деревня Светильново развивается, в ней выделяются участки под строительство, а в будущем году там ждут газ. Конечно, люди хотят новую асфальтированную дорогу.

Александр Авдеев ответил, что к вопросу вернутся, когда полностью завершатся работы по газификации, которые неизбежно связаны с нарушениями полотна. Будут обсуждаться варианты исполнения дороги. Но существующую уже сейчас необходимо подлатать, чтобы людям было комфортно. 

В настоящее время наиболее приоритетный проект в Гороховецком районе – строительство автодороги Семёновка – Галицы. В этих населённых пунктах проживает около 1000 человек. Его реализация запланирована на 2024 год.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Многодетная мама из Владимира Екатерина С. пришла на приём, чтобы поподробнее узнать о мерах поддержки родных участников СВО. Отец её детей – доброволец специальной военной операции. Он сейчас дома, в отпуске. Глава региона тепло побеседовал с женщиной и её детьми: Екатерина пришла с троими из четверых своих детей. С семьёй будет проведена адресная работа, чтобы люди получили все положенные им меры поддержки.

Теги: александр авдеев, прием граждан, сво, газ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети