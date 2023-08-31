В Барнауле акробатка сорвалась с трапеции под куполом цирка

В Барнауле цирковая акробатка сорвалась с трапеции под куполом шапито и упала на арену. Падение произошло во время выступления – на глазах у десятков зрителей. Насколько можно судить по кадрам, снятым в момент инцидента, девушка не была пристегнута страховкой.