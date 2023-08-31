В Зауралье умер подросток, получивший ожог 95% тела

В Курганской области в больнице умер подросток, получивший ожоги 95% тела.

Ранее 22-летиний злоумышленник подошел к двум школьниками, которые отдыхали у здания дома культуры в деревне Верхнеглубокое, пишет telegram-канал "112". Налетчик схватил канистру с бензином, плеснул горючее на парней и чиркнул зажигалкой.

В результате 15-летний Константин С. получил тяжелейшие ожоги 98% тела. Его другу, 14-летнему Илье Г., повезло больше – у него обожжено 10% тела. Ребят отправили в областную больницу. Предполагаемого поджигателя задержали полицейские.