В Челябинской области предложили сделать бесплатным проезд для школьников

В Челябинской области предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для школьников.

С инициативой выступил руководитель фракции ЛДПР в ЗСО Алексей Беседин. Он направил письма главам Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска и Миасса.

По словам депутата, в больших городах существует нехватка мест в школах по месту жительства. Поэтому детям приходиться ездить в образовательные учреждения на общественном транспорте.

"Во-первых, это финансовые затраты. В среднем на проезд в месяц уйдет порядка 1200 рублей. Во-вторых, это безопасность школьников. И внимание хулиганов к себе не привлекут, если кошелек не будут доставать. И у кондукторов не будет повода высадить детей из салона в мороз в случае неуплаты", - отметил он.