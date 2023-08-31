31 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюменской области свыше 17 тысяч человек воспользовались программой "Здоровое село"

Более 17 000 жителей районов Тюменской области получили квалифицированную медпомощь благодаря проекту "Здоровое село", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 22 по 30 августа врачи работали в Бердюжском районе: около 3 000 сельских жителей осмотрено, 244 заболевания выявлено, 1750 пациентам скорректировано лечение, 493 человека направлено на дообследование, 30 человек — на коронароангиографию, 20 — на реабилитацию, 36 человек госпитализировано с хроническими неинфекционными заболеваниями.

"Приоритетные задачи в рамках нацпроекта "Здравоохранение" — укрепление здоровья населения и раннее выявление хронических заболеваний. "Здоровое село" показало в этом свою эффективность", - прокомментировала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Проект с ноября 2022 года реализует региональный департамент здравоохранения. Всего за время работы проекта состоялосьпять выездов: в Сладковский и Аромашевский районы в 2022 году, в Абатский, Сорокинский и Армизонский — в 2023 году. Медики отмечают, что проект востребован у граждан.

В сентябре запланирован выезд в Викуловский район.

Теги: Здоровое село, медицинская помощь


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