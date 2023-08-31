Дом семьи наводчика танка "Алеша" в Якутии подключат к отоплению

Частный дом семьи Героя России, наводчика танка "Алеша" Алексея Неустроева подключат к центральному отоплению. Поручение дал глава Якутии Айсен Николаев, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Николаев побывал в гостях у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе. По итогам встречи глава республики поручил местным властям подключить дом военнослужащего, который отапливается дровами, к центральному отоплению, а также возместить затраты по возведению забора.

Ранее президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России Алексею Неустроеву.

Нашумевший бой произошел под Новоадаровкой (Запорожская область). Видео появилось в Сети в июле, а сам бой произошел в июне. Экипаж танка "Алеша" остановил колонну ВСУ из двух танков и шести бронеавтомобилей. "Имя" танк получил из-за эмоциональных слов комментатора - военнослужащего, который снял видео боя с БПЛА. Ефрейтор Илья Гаврилов при помощи беспилотника помог скорректировать атаку машины.