Юные уральские спортсмены встретились с космонавтом Юрием Усачевым

Юные уральские спортсмены из "СШ Единоборств" встретились с Героем России – космонавтом Юрием Усачевым. Сегодня он посетил Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы.

В Медную столицу Урала Герой России приехал по приглашению руководства АНО НПЦ "ПЛАНЕТАРИЙ". Усачев в детстве сам занимался самбо и дзюдо и рассказал, что занятия помогали ему поддерживать себя в отличной физической форме – это и стало фундаментом для карьеры космонавта. Единоборства до сих пор остаются для Юрия Усачева любимыми видами спорта. В Донецке, откуда родом космонавт, проводятся турниры по дзюдо на призы Героя России.

Экскурсию по Дворцу самбо и единоборств для Юрия Владимировича провели координатор партийного проекта "Za самбо" в Свердловской области Алексей Свалов и президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. Космонавту показали инфраструктуру современного спортивного центра и тренировочный процесс, познакомили его с юными самбистами, дзюдоистами, тхэквондистами и гимнастками. Ребята с удовольствием продемонстрировали Герою России свои навыки.

Затем Усачев ответил на вопросы юных спортсменов. Ребята наперебой расспрашивали космонавта о полетах: можно ли тренироваться в невесомости, вкусное ли питание на борту, во сколько лет он впервые вышел в открытый космос. После оживленной беседы воспитанники "СШ Единоборств" смогли взять автограф у Героя России.

"Здесь, в Верхней Пышме, очень интересно, я даже не ожидал такого масштаба. Школа самбо предоставляет ребятам прекрасные возможности, а дальше все зависит от того, насколько они смогут этим воспользоваться. Но уже то, что для них эти необходимые условия созданы – это очень важно, это инвестиция в будущее. Ребятам прививается очень позитивный навык работы с телом, опыт координации и взаимодействия в коллективе. Формируется своя среда, своя атмосфера, своя субкультура, что очень важно. Я до сих пор помню тренера и тех, с кем занимался самбо, дружу с ними, помогаю всячески, чем могу. Человек учится взаимодействовать с коллективом на уровне двора, группы, соревнований и т.д., и благодаря этому воспитывается и дух, и тело, что очень пригодится в будущем. Ведь то же самое взаимодействие происходит и между космонавтами на орбите", - поделился он своими впечатлениями.

"Основная задача партийного проекта "Zа самбо" – популяризация нашего национального вида спорта, причем не только в нашей Свердловской области, но и по всей России. Сегодня у нас в гостях Герой России летчик-космонавт Юрий Усачев. Это стало хорошей традицией – когда в Верхнюю Пышму к юным самбистам приезжают гости, которые внесли большой вклад в историю нашей страны. Знакомство с ними – важно и чрезвычайно интересно для подрастающего поколения. Их пример помогает ребятам сформировать правильные ориентиры в жизни. Пообщаться с такими людьми является наилучшей популяризацией самбо. Хочу поблагодарить всех, кто с нами работает – Федерацию самбо Свердловской области, наш клуб самбо из Верхней Пышмы, – благодаря кому наши самбисты становятся и остаются лучшими", - отметил Алексей Свалов.