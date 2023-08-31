31 Августа 2023
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Фото: Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбурге заменят больше 60 остановочных навесов

В Екатеринбурге планируют обновить сразу 62 остановочных навеса. Больше 40 из них заменят к концу 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые комплексы появятся во всех районах города, а некоторые можно увидеть уже сейчас. Среди них:

  • "Центральная гостиница" (по улице Розы Люксембург);
  • "Ольховская" (вблизи улицы Ольховская, 25);
  • "Ольховская" (около улицы Софьи Перовской, 83);
  • "Площадь Труда" (по проспекту Ленина).

Часть комплексов сменят дизайн. Конструкция сидений и размер боковых стекол вместе с новым строением навеса позволит лучше защищать горожан от непогоды. Каждая из остановок будет иметь видеокамеру и табло, отражающее движение общественного транспорта в режиме реального времени.

Высота новых навесов составит 2,2 м. Для широких тротуаров ширина составит 2,25 м., а для узких - 1,6 м. На стеклах будет изображен официальный логотип и паттерн Екатеринбурга, а на перекладинах - проезжающие виды транспорта.

Теги: навес, остановка, Екатеринбург


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