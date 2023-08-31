Правительство собралось дать бюджетникам 30 миллиардов

Премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание Правительства, сообщил, что одним из вопросов значится выделение денег бюджетникам.

"Рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 млрд руб. Среди них – педагоги, врачи, а также те, кто занимается вопросами науки и культуры. Все они – сотрудники федеральных государственных учреждений", - цитирует Мишустина портал Правительства России.

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