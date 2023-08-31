31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Названы самые популярные у россиян сладости

Хотя физические объемы продаж кондитерских изделий в 2022 году в России сократились на 1,9%, совокупная выручка кондитеров выросла на 19%, отрасль оказалась самой динамичной в секторе товаров повседневного спроса.

Эксперты говорят, что этот рост почти полностью обусловлен повышением цен. Правда, есть еще один фактор роста: на тревожных новостях и событиях люди ищут успокоения в потреблении сладостей, продажи и производство которых растут в 2023 году, пишет Forbes.

Участники рынка также называют кондитерские изделия, которые всегда пользуются успехом у россиян. Это шоколадные батончики, шоколад в плитках, печенье и карамель. Особой популярностью пользуется молочный шоколад и батончики в молочном шоколаде, а самой востребованной добавкой в шоколад  является фундук.

Теги: сладости, кондитерские изделия, шоколад, россияне, стресс


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