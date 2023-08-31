СМИ: СКР просит арестовать начальника отдела полиции Басманного района Москвы

Следственный комитет России попросил суд арестовать начальника отдела полиции Басманного района Москвы Сергея Андреева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Андреев поручил подчиненным возбудить уголовное дело о мошенничестве без доказательств - в интересах адвокатского бюро, где работает его жена.

Shot сообщает, что Андреев, якобы, требовал срочно завести уголовное дело о мошенничестве, при этом не было никаких материалов, проверка не проводилась.

Позже прокурор счел, что дело возбуждено необоснованно и отменил постановление о его возбуждении. Также выяснилось, что интересы "потерпевшей" компании представляет адвокатское бюро, где работает супруга Андреева. Сам он заявил, что жена сейчас в декрете и конфликта интересов тут нет.