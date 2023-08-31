Тюменскую стримершу Жади отправили в московскую психушку

Тюменскую стримершу Жади, обвиняемую в истязании собственных детей, отправили в стационар психиатрической клиники в Москве, сообщает "Наш город" со ссылкой на источник, близкий к семье стримерши.

Сообщается, что это необходимо для проведения более полной диагностики - ранее женщина прошла экспертизу в Тюмени. Кроме того, издание сообщает, что якобы вести стримы матери предложил ее старший сын, чтобы зарабатывать таким образом деньги. Однако до сих пор неизвестно, был ли случай, ставший основанием для задержания женщины реальным или постановочным.

Напомним, 10 июля в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой 32-летняя местная жительница кричала на сына, используя оскорбления и мат, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать". После этого, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова направила запрос председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы проверить стримершу "Жади" из Тюмени.

Парламентарий попросила Бастрыкина взять данную ситуацию на контроль и принять необходимые меры реагирования.