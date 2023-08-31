WSJ сообщила детали "маскировки" самолетов Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе, на протяжении многих лет летал на самолетах, способных скрываться от слежки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на офицеров российских ВВС в отставке и сотрудников "Вагнера".

По информации издания, все воздушные суда были оснащены оборудованием для обнаружения слежки и "умными" иллюминаторами с электротонировкой. Разбившийся 23 августа Embraer Legacy 600 был одним из таких, утверждает издание.

WSJ пишет, что обычно самолеты Пригожина совершали вылеты из военных аэропортов в Подмосковье. Иногда они могли исчезнуть с радаров, выключив транспондеры, а в середине полета по радиосвязи с борта сообщали диспетчеру воздушного движения о внезапной смене пункта назначения.

Источники издания рассказали, что Евгений Пригожин часто проводил свои встречи замаскированным или в самолете на взлетно-посадочной полосе на случай захвата.

По словам источников, после попытки мятежа Пригожин перестал использовать военные аэродромы при полетах по России. Он также перестал использовать самолеты МЧС. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на WSJ, один из последних вылетов в Африку в августе он совершил из подмосковного аэропорта, добавив себя в список пассажиров незадолго до взлета.

Вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.