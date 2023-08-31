В мэрии Екатеринбурга назвали улицы, которые перекроют из-за "Кросса наций"

В Екатеринбурге пройдут соревнования по легкой атлетике "Кросс наций". Из-за этого в городе перекроют несколько улиц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, 16 сентября будет закрыто транспортное движение по улице Мира – от улицы Малышева до улицы Первомайской, и по проспекту Ленина – от улицы Восточной до улицы Мира. Ограничения продлятся с 6:00 до 15:00.

Также в это время на указанных участках будет запрещена стоянка транспорта. Организаторы просят уральцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут заранее.

"Кросс наций" считается самым массовым спортивным мероприятием, проводимым в России. Его задачей является привлечение населения к занятиям физкультурой и легкой атлетикой, а также популяризация здорового образа жизни.