Путин 1 сентября проведет открытый урок для 30 школьников

Владимир Путин 1 сентября в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей" проведет открытый урок "Разговор о важном" для 30 избранных школьников – они имеют выдающие достижения в учебе, являются победителями международных олимпиад и конкурсов.

Также президент России в режиме видеосвязи откроет новые школы в пяти регионах.

В таком же режиме с президентом Киргизии Садыром Жапаровым Путин даст старт строительству общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе.