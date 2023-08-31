Александр Авдеев в ходе рабочего визита в Ковров сообщил, что Павловский мост откроют уже ко Дню города оружейников

Накануне Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Ковров. Стоит напомнить, что этот город воинской славы, второй по численности населения во Владимирской области, скоро отметит очередной день рождения. Каким он войдёт в свой новый год, оценил глава региона. Его сопровождали глава Коврова Елена Фомина, председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов, депутат Законодательного Собрания Инна Гаврилова.

Губернатор побывал на Павловском мосту, который готовят к открытию после капремонта. Этот путепровод через железную дорогу на проспекте Ленина, наверное, самый долгожданный для горожан дорожный объект. Мост, построенный в 1960 году, обветшал и был признан аварийным. При этом интенсивность движения по путепроводу достигала почти 2 тысяч машин в сутки, что представляло опасность не только для автомобильного, но и для железнодорожного транспорта. Стоимость объекта превысила 360 млн рублей, субсидия из регионального дорожного фонда составила 283 млн рублей.

«Ещё в 2017 году был разработан проект капремонта, но из-за высокой стоимости работ их старт откладывался. К делу приступили в 2022 году. Жители полтора года мирились с неудобствами, но их терпение будет вознаграждено. Мост запустят в эксплуатацию ко Дню города с опережением графика на три месяца. В целом дорожные работы – это сейчас приоритет для Коврова, важно, чтобы накопленный износ и разбитые улицы ушли в прошлое. При этом необходимо уделить внимание тротуарам, на следующий год планируем именно на этом сконцентрироваться», – сообщил Александр Авдеев.

Глава региона также осмотрел сквер на улице Комсомольской, созданный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Там, где годами был заросший, замусоренный и в общем заброшенный участок, появилась уютная аллея с дорожками и скамейками, обустроено освещение, установлены «световые деревья» – теперь в вечернее время это место очень красиво. Есть и глубокая смысловая составляющая – на скамейки нанесены цитаты ковровского поэта Юрия Синицына, жившего напротив сквера. Участок благоустроен в рамках масштабного преображения этой территории: в прошлом году на Комсомольской появилась отличная детская площадка, в следующем – будет создано место для детского досуга и спортивная зона. При благоустройстве учтены интересы всех возрастных групп.

«Теперь у нас это любимое место для прогулок. Прелесть для всех – и для детишек, и для стариков. Город преображается в лучшую сторону на наших глазах, очень это приветствуем и ценим», – поделились местные жительницы Валентина Васильевна и Валентина Степановна.

Губернатор дал несколько поручений по доработке проекта, в частности, необходимо сделать сквер более доступным для маломобильных граждан, а также устроить ливневую канализацию.

«Создание таких комфортных общественных локаций – часть большой работы. Нужно прикладывать все усилия, чтобы наши дети не уезжали из Коврова, из области, а оставались тут. Наш колледж ежегодно выпускает 100 специалистов – это фельдшера, медсёстры и фармацевты. В городе у нас нехватка именно докторов с высшим образованием. Уже в этом году около 10 наших выпускников стали студентами Владимирского филиала ПИМУ. Рассчитываем, что они вернутся в ковровские клиники уже на стадии интернатуры и ординатуры. Интересная работа, хорошая зарплата, достойная инфраструктура для жизни – необходимые условия, чтобы не было оттока кадров и молодёжи», – уверен директор Ковровского медицинского колледжа Эдуард Зубов.

Кроме того, глава региона посетил Конструкторское бюро «Арматура» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева», пообщался с его руководством и рядовыми сотрудниками. Это ковровское предприятие является единственным в Роскосмосе по тематике разрабатываемого и изготавливаемого оборудования. Опираясь на традиции, коллектив внедряет инновации, постоянно развивается.

По результатам рабочей поездки Александр Авдеев отметил позитивные сдвиги в жизни города оружейников: «В Коврове было много накопленных проблем, в том числе характерных для всех муниципалитетов. Важно было определить приоритеты, в том числе в области создания комфортной городской среды. Большое внимание – дорожному хозяйству, обновлению парка общественного транспорта. Эту тему будем продолжать, она очень важна для людей. Благоустройство общественных территорий преображает внешний вид города и добавляет комфорта. Ещё одно важное направление – совершенствование социальной инфраструктуры».

Глава региона подчеркнул, что проекты, нацеленные на позитивную трансформацию Коврова, будут продолжены, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.