31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

330 новых автобусов выйдут на свердловские дороги к февралю 2024 года

К февралю 2024 года на дороги Свердловской области выйдет 330 новых автобусов.

"Мы утверждаем перечень мероприятий для приобретения автобусов в рамках специального казначейского кредита. Всего будет приобретено более трёхсот автобусов, которые выйдут на муниципальные и межмуниципальные маршруты", — заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Планируется закупить транспорт малого, среднего и большого класса, который выйдет на 180 маршрутов. Только в Екатеринбурге автобусный парк пополнится 30 большими единицами техники, Нижний Тагил — 35 средними и 18 малыми, п. Арти — 10 малыми, Каменск-Уральский — 20 большими и двумя средними. Два средних также получат Ивдель, Волчанск, Красноуральск и Краснотурьинск, Ирбит — 11, Сысерть — 12. Талица получит девять средних и восемь малых автобусов, два средних и три малых закупят для Арамили, четыре средних — в Североуральск и один — в Карпинск.

На международных рейсах будет работать 96 средних автобусов и 61 малый.

Теги: автобус, закупка


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