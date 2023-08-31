Оптовые цены на бензин в России неделю подряд бьют рекорды

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьют рекорды уже неделю подряд.

Так, стоимость бензина АИ-95 сегодня выросла до 74 304 руб. за тонну – это новый исторический максимум. Эта марка бензина за торговый день прибавила 0,82%. АИ-92 подорожал за день на 0,59% - до 63 946 руб. за тонну. При этом дизельное топливо подешевело, отмечают "Ведомости".

Оптовая стоимость бензина напрямую не связана с розничной, но все равно влияет на нее. Также она влияет на размер компенсаций, которые государство выплачивает нефтяным компаниям – из бюджетных средств.

Между тем, согласно опросам, более трети россиян за последний месяц ощущали рост стоимости бензина в рознице.