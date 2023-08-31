Вильфанд: текущий пожароопасный сезон тяжелее предыдущего

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд полагает, что пожароопасный сезон 2023 г. в России, судя по количеству очагов возгорания и пройденной огнем площади, оказался более тяжелым, чем в 2022 г.

"Но все-таки ничего такого особенного. В предшествующем 2021 г. это был гораздо более опасный сезон", - цитирует ТАСС Вильфанда.

Отметим, в нынешнем году в УрФО наиболее сильно пострадали Свердловская, Тюменская, Курганская области.