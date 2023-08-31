Губернатор Моор сорвал тренировку футболистов

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Юргинском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Александр Моор осмотрел племенной репродуктор по производству яиц птицы (бройлеров). В репродукторе компании "Руском" - шесть площадок родительского стада и три площадки ремонтного молодняка. Мощность репродуктора - 37 млн яиц в год. На предприятии трудятся 189 человек, из которых 66 — жители Юргинского района, 67 — Омутинского и 56 человек — специалисты из других территорий.

В структуре "Рускома": семь ферм откорма бройлеров на 3,5 млн голов единовременного содержания (Голышманово), инкубаторий на 37 млн яиц в год (Голышманово), племенной репродуктор мощностью 37 млн яиц в год (Юргинский район), комбикормовый завод мощностью 120 000 тонн кормов в год (Голышманово).

Также глава региона посетил местный парк культуры и отдыха. Визит Александра Моора прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться.

Объект, расположенный по улице 25 Партсъезда, 2, был открыт в июле этого года. Выполнены работы по устройству: городошной площадки, памп-трека, детской и спортивной площадки, велодорожки, малых архитектурных форм.