Губернатор Моор сорвал тренировку футболистов

31 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор сорвал тренировку футболистов

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Юргинском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Александр Моор осмотрел племенной репродуктор по производству яиц птицы (бройлеров). В репродукторе компании "Руском" - шесть площадок родительского стада и три площадки ремонтного молодняка. Мощность репродуктора - 37 млн яиц в год. На предприятии трудятся 189 человек, из которых 66 — жители Юргинского района, 67 — Омутинского и 56 человек — специалисты из других территорий.

В структуре "Рускома": семь ферм откорма бройлеров на 3,5 млн голов единовременного содержания (Голышманово), инкубаторий на 37 млн яиц в год (Голышманово), племенной репродуктор мощностью 37 млн яиц в год (Юргинский район), комбикормовый завод мощностью 120 000 тонн кормов в год (Голышманово).

(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также глава региона посетил местный парк культуры и отдыха. Визит Александра Моора прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться.

Объект, расположенный по улице 25 Партсъезда, 2, был открыт в июле этого года. Выполнены работы по устройству: городошной площадки, памп-трека, детской и спортивной площадки, велодорожки, малых архитектурных форм.

Теги: Александр Моор, Юргинский район


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети