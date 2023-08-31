В городе на Южном Урале стартовал отопительный сезон

В Усть-Катаве Челябинской области начался отопительный сезон в школах и детских садах. Соответствующее постановление подписано главой городского округа Сергеем Семковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Такое решение было принято в связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время.

Напомним, сегодня в горах Дальнего Таганая в последний день лета выпал первый снег. Ночью температура снижается до плюс двух градусов.