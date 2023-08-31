Почти 40% жителей Северного Кавказа не отождествляют свою национальность со словом "россиянин"

Большая часть жителей России, но далеко не все – 72% - считают, что их национальность и понятие "россиянин" тождественные или близкие понятия. При этом максимальная доля тех, кто не отождествляет свою национальность с "россиянами", живет на Северном Кавказе – 39%. Это данные опроса ЦСП "Платформа" и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ на которые ссылается РИА Новости.