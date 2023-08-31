Baza: Экс-депутат Народного Собрания Дагестана застрелен на вечеринке в доме продюсера

В Подмосковье застрелен экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Как сообщает Baza, он погиб во время стрельбы в доме продюсера Гранта Палагаева.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла 26 августа в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцово. Продюсер организовал вечеринку, на которую, в числе прочих гостей, пришел и Гамзаев. Хозяин дома был с ним незнаком. Сам продюсер рассказал полицейским, что в какой-то момент экс-депутат достал пистолет и выстрелил ему в руку.

По словам Палагаева, он потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил рядом тело Гамзаева с ранением груди. В руке у него лежал пистолет.

СМИ пишут, что в мае Гамзаева избили в одном из московских баров. По словам сотрудников заведения, экс-депутат приставал к официанткам и другим гостям и провоцировал конфликт.