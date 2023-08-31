31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Baza: Экс-депутат Народного Собрания Дагестана застрелен на вечеринке в доме продюсера

В Подмосковье застрелен экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев. Как сообщает Baza, он погиб во время стрельбы в доме продюсера Гранта Палагаева.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла 26 августа в СНТ "Тихая Дубрава" в Одинцово. Продюсер организовал вечеринку, на которую, в числе прочих гостей, пришел и Гамзаев. Хозяин дома был с ним незнаком. Сам продюсер рассказал полицейским, что в какой-то момент экс-депутат достал пистолет и выстрелил ему в руку.

По словам Палагаева, он потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил рядом тело Гамзаева с ранением груди. В руке у него лежал пистолет.

СМИ пишут, что в мае Гамзаева избили в одном из московских баров. По словам сотрудников заведения, экс-депутат приставал к официанткам и другим гостям и провоцировал конфликт.

Теги: ахмед гамзаев, подмосковье, убийство, экс-депутат


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