Глава СКР потребовал доложить об уголовном деле из-за отказа лечить Мишу Бахтина из Екатеринбурга

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал снова предоставить ему доклад об уголовном деле, которое было возбуждено после отказа прописывать 3-летнему Мише Бахтину из Екатеринбурга жизненно необходимый препарат.

Как сообщает пресс-служба СКР, Бастрыкину доложат о причинах допущенной волокиты, перспективах завершения расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы с обеспечением ребенка лекарственным препаратом. В следственном комитете также отметили, что в уголовном деле до сих пор нет фигурантов.

Напомним, трехлетний Миша с СМА до сих пор не может получить необходимый препарат "Рисдиплам" - дорогостоящее средство, которое ребенку придется принимать до конца жизни. Родители заявляют, что все врачи вне региона говорят о необходимости продолжать лечение данным лекарством и только свердловские якобы постоянно находят отговорки. Отец Миши уверен - ключевую роль в вопросе играют областные деньги и жадные чиновники.

Вчера уралец устроил пикет возле Кремля. Дмитрий Бахтин прилетел в столицу, чтобы добиться продолжения лечения препаратом "Рисдиплам". Мужчина вышел на одиночный пикет с требованием спасти своего сына.