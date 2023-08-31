Некоторые школы Санкт-Петербурга вводят корпоративный дресс-код для учителей

Двенадцать школ Санкт-Петербурга вводят с начала учебного года "корпоративный стандарт одежды" для учителей. Накануне на городском педсовете петербургские бренды одежды предложили директорам школ рассмотреть свои коллекции в качестве такой корпоративной формы, сообщил губернатор Александр Беглов, который поручил изучить, готовы ли учителя к корпоративному стилю.

Если идея найдет отклик у педагогов, то при принятии бюджета будет обсуждаться вопрос сертификатов школам, которые позволят педагогам получать комплекты одежды петербургского производства, добавил он.

Представленные варианты имеют подчеркнуто деловой стиль и чем-то напоминают бизнес-заведения, а не школу. Под постом губернатора сотни комментариев, но из более чем 4 тыс. проголосовавших 61% против корпоративного стиля одежды учителей.