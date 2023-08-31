31 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В Азербайджане заявили о возможном открытии Лачинской дороги

В ближайшие дни может открыться Лачинская дорога, которая связывает Армению с Карабахом.
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По словам помощника президента Азербайджана, заведующего отделом внешней политики администрации главы государства Хикмета Гаджиева, в открытии Лачинской дороги очень важен фактор территориальной целостности Азербайджана, пишет РИА Новости. В то же время, это должно происходить при условии соблюдение законов страны и соответствующих законов, касающихся пограничного контроля, а также правил таможенного режима.

Напомним, 22 мая 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". Позже Пашинян высказал мнение, что потеря контроля над городом Шуша осенью 2020 г. стала переломным моментом конфликта в Нагорном Карабахе. Также Пашинян сообщил о том, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 15 июля на дала результатов для разблокирования Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Осенью 2020 г. произошел крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, он стал самым кровопролитным со времени окончания Карабахской войны в 1994 г. Наступление азербайджанских войск сопровождалось масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных БПЛА при политической поддержке Турции. Азербайджан занял часть территории Нагорного Карабаха и заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу из Армении в НКР. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ноябре 2020 г. Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.

Карта Нагорного Карабаха по итогам соглашения от 10 ноября 2020 года(2020)|Фото: Накануне.RU

Теги: Нагорный Карабах, Лачинский коридор, открытие


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