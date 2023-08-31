31 Августа 2023
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Фото: Холдинг СТМ

В Челябинске осенью начнется второй этап модернизации троллейбусной сети

Проектная документация второго этапа модернизации контактной троллейбусной сети в Челябинске получила положительное заключение государственной экспертизы, сообщили Накануне.RU в холдинге "Синара – транспортные машины".

Данный этап включает обновление инфраструктуры по маршрутам троллейбусов № 5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 26. Работы рассчитаны на один год, но основные строительно-монтажные работы по контактной сети планируется завершить до мая 2024 года. Будет смонтировано порядка 90 км контактной сети в однопутном исчислении, замены опоры.

Работы начнутся в сентябре. После завершения этого этапа будет обновлена вся контактная троллейбусная сеть Челябинска.

Напомним, в октябре прошлого года правительство Челябинской области и "Синара – Городские Транспортные Решения" подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов, запланирована реконструкция двух депо, строительство трех подстанций и капитальный ремонт еще трех, а также модернизация всей троллейбусной сети в целом. В июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме презентовали новый троллейбус "Синара 6254 ", который был разработан специально для Челябинска. Больше половины машин будет оснащено оборудованием для увеличенного автономного хода, что позволит продлить маршруты в новых микрорайонах.

Теги: троллейбус, контактная сеть, модернизация,


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