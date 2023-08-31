Похищены мощи Святого Николая Чудотворца

В Ленинградской области из храма похитили мощи Николая Чудотворца.

ЧП произошло в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске. К церкви на автомобиле приехала женщина, она попросила вынести ей мощи для молитвы. Ее пожелание служители храма исполнили, дама помолилась, а затем забрала ковчег с мощами и ушла.

Полицейские вышли на похитительницу по горячим следам в том же Кировске. Подозреваемой в краже стала 69-летняя петербурженка. "Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.