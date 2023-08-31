Наследие международного фестиваля: как оценили спортивную деревню в Екатеринбурге иностранные студенты

Международный фестиваль университетского спорта подходит к своему завершению. Официальный портал Екатеринбурга рассказал о том, какое наследие оставит это событие в уральской столице.

Прежде всего, спортивная деревня – она станет первой очередью кампуса мирового уровня УрФУ, реализуемого в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Здесь разместились подразделения, отвечающие за размещение, питание, логистику, безопасность, информирование и досуг участников, а также организацию соревнований. 5 современных и комфортных комплексов рассчитаны на 8,5 тысячи мест. Каждое общежитие состоит из 3 секций разной высотности (11-15 этажей, включая подземный этаж), в них оборудовано 836 жилых комнат с кухнями-нишами, холодильниками, варочными поверхностями, вытяжками. На каждом этаже предусмотрены зоны для стирки, сушки и глажки белья, места отдыха. В корпусах установлено по шесть лифтов.

Организационные службы размещены в общественном центре. Здесь оборудовано 35 конференц-залов на 1,1 тысячи мест, электронная библиотека, актовый зал на 255 мест. Также предусмотрен всесезонный манеж, блок полного цикла приготовления пищи и столовая, административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.

В спортивной деревне организованы и общественные пространства, на площадках которых проходят культурная и общественная программы, творческие мастер-классы, дружеские турниры по кикеру, волейболу, баскетболу, настольному теннису, подвижным играм и другое. Кроме спортивного ядра самого кампуса, включающего тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками, к Международному фестивалю университетского спорта был возведен Дворец водных видов спорта.

Спортсмен из Бахрейнского университета Абдулрахман Мохаммед Касим Мохамед Альбрайки отметил, что в спортивной деревне все продумано до самых мелочей – комнаты, места для отдыха, прогулочные зоны. По словам победительницы на дистанции 50 метров баттерфляем Анастасии Корзуниной, представляющей Высшую школу экономики (Москва), Дворец водных видов спорта поражает с самого первого взгляда – размахом, масштабом, красотой. Многократный призер фестиваля в плавании бразильянка Дейзи Барбоса из Университета Паулиста - Сан-Паулу также высоко оценила спортивную инфраструктуру, сказав, что "Дворец водных видов спорта – объект мирового уровня".

"Завидую ребятам, которые будут жить в общежитиях после праздника. Много пространства для общения – большое количество беседок, качелей. Воркаут-зоны и большая спортивная площадка для тренировок и товарищеских матчей", – отметил мастер спорта международного класса, российский автогонщик Сергей Карякин.

Все объекты в режиме наследия уже в сентябре этого года перейдут в управление Уральского федерального университета. Общественный центр станет первым учебным корпусом студгородка. Современная спортивная инфраструктура станет одним из конкурентных преимуществ для УрФУ, а также даст импульс развитию в регионе студенческого спорта.

Отметим, что будущий кампус университета продолжает расширяться. Строители уже начали возведение второй очереди студенческого комплекса – учебных корпусов для института радиоэлектроники и информационных технологий, института экономики и управления, комплекса зданий и сооружений специализированного учебно-научного центра УрФУ.