31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

МГПУ разрешил студентам писать диплом с помощью ИИ

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) при написании выпускных квалификационных работ. Решение принято на заседании Ученого совета вуза. Студенты могут использовать чат-боты и другие инструменты ИИ для написания им текстов и анализа данных, сообщает пресс-служба вуза.
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Ректор вуза Игорь Реморенко пошел по простому пути. Он сказал, что ИИ уже используется, а значит, запрещать его не имеет смысла, тем более что в жизни выпускники все равно с этим столкнутся. Поэтому лучше его использовать уже в вузе, сказал он.

При этом МГПУ введет правила для недопущения прямого списывания с помощью ИИ. Как это распознать, не сообщается.

"Системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных. Необходимо критически относиться к переносу информацию из автоматизированных систем", — подчеркнул Реморенко.

Ранее ИИ уже уличали в прямом искажении цитат в угоду западным идеологическим установкам. О лжи ChatGPT заявили некоторые эксперты на Западе.

"Одна из проблем с существующим ChatGPT заключается в том, что некоторые называют "галлюцинациями", а я называю это ложью. У него есть тенденция просто выдумывать что-то "из воздуха", и это ненормально. С этим нужно быть очень осторожным", - сказал основатель "Википедии" Джимми Уэйлс.

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что ИИ снижает качество всего, где его используют. А разрешить его к использованию при написании дипломных работ означает дать добро на снижение уровня выпусников, которые даже диплом не могут сами написать.

Теги: студенты, искусственный интеллект


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