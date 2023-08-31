31 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В МЧС хотят наградить свердловчан, спасших людей из горевшего дома

В МЧС решают вопрос о награждении свердловчан, спасших людей на пожаре в поселке 3-й Северный Североуральского городского округа.

Напомним, 26 августа огонь охватил двухэтажный деревянный жилой дом по улице Кедровой. В результате 12 человек остались без крыши над головой.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, когда все началось, очевидцы сразу вызвали пожарную охрану по номеру 101 и помогли эвакуироваться жильцам, которые не могли сделать этого самостоятельно. Среди героев оказались местные жители Степан и Артем, а также офицер управления Уральского округа Росгвардии подполковник Олег Куликов.

Первыми начали помогать парни, а подъехавший позже силовик вытащил через оконный проем мужчину и женщину и вынес из опасной зоны ее имущество. Даже убедившись, что людям ничего не угрожает, спасатели все равно остались, чтобы помочь прибывшим огнеборцам.

Благодаря отваге неравнодушных уральцев в результате пожара никто не пострадал. Сейчас в МЧС решают вопрос о вручении добровольным участникам тушения ведомственных наград.

Теги: МЧС, пожар, награды, спасатели


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Ранее 29.08.2023 13:27 Мск В уральском поселке люди остались без жилья после пожара в двухэтажке

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