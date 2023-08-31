31 Августа 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

«Хотим помочь СВОим»: из Владимирской области на службу по контракту отправили новую группу добровольцев

На этой неделе около 20 жителей Владимирской области отправились в учебные подразделения Вооружённых сил России для прохождения службы по контракту. Проводить бойцов пришли представители областногопПравительства, военкомата, Владимирской епархии, ветераны, волонтёры и, конечно, родные и друзья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр региональной безопасности Сергей Полузин призвал бойцов серьёзно отнестись к воинской дисциплине: «Собранность должна быть во всём – в голове, действиях, решениях и поведении. Вы все вольётесь в большой воинский коллектив. Высококлассная подготовка солдата должна сочетаться со слаженностью подразделения. Есть боевые приёмы, которые помогают и жизнь сохранить, и задачу выполнить. Этому вас научат в учебных частях. Губернатор Александр Авдеев и Правительство области оказывают большую помощь нашим военнослужащим в зоне СВО. Мы вместе, поэтому сильны». 

мероприятие, полузин(2023)|Фото: avo.ru

Бизнес, общественные организации, неравнодушные граждане продолжают оказывать всяческую поддержку нашим бойцам на передовой. Активную работу ведёт волонтёрский штаб, отметила заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина: «Волонтёры помогают бойцам чувствовать себя уверенно, передавая посылки, грузы, письма с добрыми пожеланиями, а также помогают семьям воинов пережить эту вынужденную разлуку». 

Доброволец Николай из Александрова поделился, что в своём решении встать на защиту Отечества был уверен и твёрд с самого начала: «Семья переживает, но полностью солидарна с моим выбором. Пришёл на пункт сбора, прошёл медкомиссию, и вот я здесь – готов выполнять боевые задачи. Нацизм надо уничтожать на корню, не дать ему возродиться. Как бы коллективный Запад ни поддерживал противника, мы всё равно победим. Своим землякам хочу сказать: не надо бояться! Мы – мужчины и должны оставаться ими до конца». 

проводы контрактников(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: служба по контракту, добровольцы, сво, вооруженные силы


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