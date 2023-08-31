Украинский язык как родной будут изучать 46% школьников Запорожской области

46% учащихся школ Запорожской области выбрали изучение украинского языка как родного. Им предоставят новые учебники по этому предмету, сообщила министр образования и науки региона Елена Шапурова.

"Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - цитирует Шапурову РИА Новости. Она не сообщила, чьего авторства учебники будут поставляться в Запорожье.

В этом году в первый класс в Запорожской области пойдут более 3,3 тыс. детей.