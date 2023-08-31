31 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Учителя физики просят снизить требования к знанию русского языка для абитуриентов на технических специальностях

Всероссийский съезд учителей физики рекомендует Министерству науки и высшего образования РФ внести изменения в порядок приема в вузы на инженерные, физические и технические направления и снизить требования к знанию русского языка. Предлагается учитывать оценку ЕГЭ по русскому языку в форме "зачет – незачет", установив пороговый балл не менее 50, то есть двойку по пятибалльной шкале. Вузы могут и сами поднять этот балл.
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Суть предложения в том, чтобы русский язык учитывать только формально, а принимать на технические специальности на основании результатов ЕГЭ по математике, физике и информатике. Для поступающих на педагогические специальности, которые включают профиль "Физика", предлагается учитывать баллы ЕГЭ по обществознанию также в форме "зачет – незачет" с минимальным пороговым баллом, который вузы смогут поднять. А конкурсную сумму баллов формировать из оценок ЕГЭ по математике, физике и русскому языку.

Кроме того, съезд учителей физики озабочен повышением профессионального уровня преподавателей, которым надо читать больше обязательных дисциплин физико-математического цикла, чтобы получить квалификацию "Учитель физики".

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что с 2024 года планируется планируется принимать на инженерные специальности только с учетом ЕГЭ по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать формально.

Интересно, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2023 году составил 68,43, что является наивысшим баллом среди всех предметов. Правда, многие эксперты отмечают, что уровень владения русским языком у молодежи очень низкий.

Теги: физика, русский язык, абитуриенты, учителя


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