31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В АТОР рассказали о самых популярных у россиян субъектах федерации

В Ассоциации туроператоров России сообщили, какие именно регионы России. По предварительным оценкам, только на массовые пляжные курорты этим летом россияне совершили 14,5 млн поездок.

По итогам летнего сезона Сочи в очередной раз стал самым популярным летним направлением у российских туристов – на этот город приходится более 50% всех продаж туров в Краснодарском крае. При этом у большинства федеральных туроператоров на Сочи приходится 40-60% продаж по всем внутрироссийским направлениям.

На втором месте – Анапа. Доля этого курорта в продажах туроператоров по внутренним направлениям составляет 10–20%. В топ самых популярных у российских туристов внутренних направлений также попали (в порядке убывания) Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Крым, Москва и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань, Алтай.

Теги: Ассоциация туроператоров Россиии, АТОР


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