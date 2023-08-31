Лукашенко назвал "глупыми" требования Польши и Прибалтики вывести "Вагнер" из Белоруссии

Требования Польши и стран Балтии о выводе с территории Белоруссии ЧВК "Вагнер" являются необоснованными и глупыми, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Напомним, главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии. Как заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на границе с Белоруссией происходит "эскалация ситуации".

Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". Всего Варшава собирается разместить 10 тысяч военных на границе.