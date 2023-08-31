31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга уменьшили до 25 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга временно снизят до 25 рублей. Однако воспользоваться скидкой смогут не все, сообщает пресс-служба мэрии.

Ощутить на себе снижение цены смогут только владельцы банковских карт "Мир" и "Уралочка" при оплате проезда через телефон на базе Android. Подарок к 300-летию Екатеринбурга для горожан будет действовать с 1 сентября по 31 декабря текущего года.

"Современные способы оплаты в общественном транспорте Екатеринбурга – одна из перспектив его развития. Первый шаг был сделан за счет установки терминалов в новых автобусах и троллейбусах уральской столицы. На очереди турникеты на станциях метрополитена. Это шаги по повышению комфорта городского общественного транспорта. Уверен, что горожане будут рады такому подарку в год 300-летия столицы Урала и воспользуются транспортными услугами в полном объеме", – подчеркнул Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Марии Точиловой, подобные акции на Среднем Урале проводились уже трижды и пользовались популярностью у населения. Всего держатели карт смогли сэкономить благодаря этому более 160 млн рублей.

Чтобы проехать по сниженной стоимости, карту "Мир" или "Уралочку" нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов: Mir Pay или Samsung Pay. При этом устройство должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). В акции участвуют все карты "Мир", в том числе выпущенные онлайн в приложении банка. Однако скидка не распространяется на случаи оплатой проезда банковской картой.

Теги: проезд, общественный транспорт, Екатеринбург, андроид


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