31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.

Положительная тенденция прослеживается по всему 2023 году. За прошедшие восемь месяцев в Тюменскую область приехали два миллиона человек. Это на 10% больше чем за тот же период в 2022 году.

"Понятно, что поездок стало больше в том числе и на фоне окончания пандемии. Но это не отменяет той работы, которую мы проводим - она нацелена на повышение привлекательности региона для туристов. И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале.

Туристам власти Тюменской области предлагают посетить термальные курорты, прогуляться по набережной, Цветному бульвару и пешеходной улице Дзержинского. Также в списке рекомендуемых к посещению мест - Тобольск – древний город, который бережно хранит богатую историю, но в то же время развивает современные пространства, инфраструктуру. В Ялуторовске стоит побывать тем, кто хочет посетить блинный фестиваль и традиционные сибирские праздники.

Теги: туризм, туристический поток


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