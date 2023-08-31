В Челябинской области с начала года зафиксировали девять диверсий на железной дороге

С начала года на Южно-Уральской железной дороге произошло девять диверсий. Все преступления раскрыты, передает корреспондент Накануне.RU.

"В текущем году в границах Южно-Уральской железной дороги зафиксировано девять фактов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта. Все девять преступлений раскрыты. Виновные будут привлечены, и они уже привлекаются к уголовной ответственности. Меру наказания определит суд", - рассказал на пресс-конференции и. о. министра общественной безопасности региона Владимир Гусак.

Напомним, в июне в Челябинской области задержали жителя Башкирии, которого подозревают в совершении поджогов на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе. Через неделю был задержан местный житель, которого подозревают в поджоге двух релейных шкафов. В августе в Челябинске задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях на подъезде к аэропорту. Им оказался 29-летний безработный житель поселка Аэропорт. Возбуждено уголовное дело о диверсии.