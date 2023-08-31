Благотворительный фонд РМК отправил российским школьникам наборы к 1 сентября

Благотворительный фонд РМК отправил 586 рюкзаков со школьными принадлежностями в российские учебные заведения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, школьные наборы получат дети из Екатеринбурга и Свердловской области, Хабаровска, Карабаша, а также поселков Варна и Томинский Челябинской области, поселков Теренсай, Гранитный и Прибрежный Оренбургской области. Еще 120 наборов с канцтоварами и энциклопедиями получат ученики Кыштымской начальной школы №2.

В стандартных наборах есть все, что может пригодиться первоклассникам. Это пеналы, ручки, карандаши, точилки, тетрадки, альбом для рисования, краски и пластилин.

"Сборы в школу – это волнительное время для всей семьи. Дети часто с предвкушением ждут, как они пойдут в первый класс, и очень хочется, чтобы это светлое время надежд не было омрачено трудностями, связанными с покупкой школьных принадлежностей. Поэтому мы постарались собрать все, что необходимо детям. Пусть они радуются новым пеналам, радуются цветным альбомам, краскам и новому набору пластилина. Пусть свое 1 сентября они вспоминают только с улыбкой!", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Еще 1 тыс. 900 наборов со школьными принадлежностями получили дети из малоимущих и многодетных семей Свердловской области. Накануне Дня знаний помощь пришла первоклассникам Пышминского городского округа, Североуральска, Нижней Салды, Березовского, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Красноуфимска, Пелыма, Сысерти, Арамили, Артемовского, Дегтярска, Кушвы, Богдановича, Верхотурья, Новоуральска, Лесного, Верх-Нейвинска, Заречного, Алапаевска, Староуткинска, Рефтинского и Верхнего Тагила.

Также 2 тыс. 350 наборов активисты Волонтерского центра РМК вручили первоклассникам из малоимущих семей городов присутствия компании: Полевского, Великого Новгорода, Орска, Карабаша, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Нагайбакского района, Варны и Карталов, поселка Томинский.

Стоит отметить, что помощь семьям первоклассников Благотворительный фонд РМК оказывает ежегодно более 15 лет.