Песков о росте цен на бензин: Путин держит тему на постоянном контроле

Президент России Владимир Путин держит на контроле и постоянно обсуждает с правительством тему роста цен. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя рост цен на бензин и топливо и возможное повышение цен на потребительские товары.

"Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что "есть определенные инфляционные процессы". По словам пресс-секретаря Путина, инфляция сейчас "чуть выше" целевого уровня, но все равно достаточно низкая, передает ТАСС.

Как сообщалось, в регионах России продолжает стремительно дорожать автомобильное топливо. На юге страны ажиотажный спрос уже спровоцировал дефицит ГСМ, что поставило под удар уборочную кампанию. Эксперты прогнозируют осложнения не только в АПК, но и во всех сферах, где так или иначе задействован автомобильный транспорт, что негативно скажется на потребительских ценах в общем, включая продукты питания.