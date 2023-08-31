Пушилин сообщил, каким запомнится Захарченко

И.о. главы ДНР Денис Пушилин высказался о том, каким запомнится первый глава республики Александр Захарченко, погибший пять лет назад, 31 августа 2018 г.

"Таким мы помним первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Простым, жизнерадостным, смелым, грозным для врага. Потому и напал на него противник не на поле боя, а исподтишка, подло", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате теракта в центре Донецка. В сентябре того же года в ДНР был задержан подозреваемый, который является сотрудником СБУ. Он дал показания. По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч. Преемник Захарченко на посту главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что к организации убийства причастны западные спецслужбы.

Захарченко вступил в ряды народного ополчения в марте 2014 г. С апреля участвовал в боевых действиях, где быстро завоевал авторитет. Командовал подразделением ополчения "Оплот". Был неоднократно ранен, в том числе уже в должности главы ДНР.