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Политика ДНР и ЛНР
Фото:t.me/oper_goblin

Пушилин сообщил, каким запомнится Захарченко

И.о. главы ДНР Денис Пушилин высказался о том, каким запомнится первый глава республики Александр Захарченко, погибший пять лет назад, 31 августа 2018 г.
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"Таким мы помним первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Простым, жизнерадостным, смелым, грозным для врага. Потому и напал на него противник не на поле боя, а исподтишка, подло", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате теракта в центре Донецка. В сентябре того же года в ДНР был задержан подозреваемый, который является сотрудником СБУ. Он дал показания. По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч. Преемник Захарченко на посту главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что к организации убийства причастны западные спецслужбы.

Захарченко вступил в ряды народного ополчения в марте 2014 г. С апреля участвовал в боевых действиях, где быстро завоевал авторитет. Командовал подразделением ополчения "Оплот". Был неоднократно ранен, в том числе уже в должности главы ДНР.

Теги: Александр Захарченко, Денис Пушилин, ДНР


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