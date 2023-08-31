Минкульт запретил прокат "Барби" и "Оппенгеймера" из-за "не соответствия традиционным ценностям"

Минкульт России не допусти даже в параллельный прокат фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", поскольку они, по мнению министерства, "не соответствуют традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

Запрос с предложением разрешить эти фильмы в параллельном прокате (без одобрения правообладателя) направил в министерство вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

В Минкульте ответили, что российские киношники очень довольны запретами проката голливудских фильмов – это "стимулирует развитие отечественной кинематографии".

Вместо "Барби" и "Оппенгеймера" россиянам предлагают пересмотреть уже вышедшие в прокат "Чебурашку", "Вызов", а также ленту про Федора Конюхова, которая выйдет в октябре.

"Российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами. В 2023 году уже вышли такие большие релизы, как семейная картина "Чебурашка", ставшая самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа, первый художественный фильм снятый в космосе "Вызов", первый художественный фильм о новейшей истории России "Свидетель". В октябре ожидается выход картины, посвященной кругосветному путешествию на воздушном шаре Федора Конюхова, "Повелитель ветра", а также продолжение полюбившегося зрителям фильма о дружбе мальчика и собаки "Пальма-2" и многие другие", - говорится в ответе Минкульта.

Фильм "Барби" рассказывает о приключениях всемирно известной куклы, "Оппенгеймер" – фильм о Роберте Оппенгеймере и создании американской атомной бомбы.