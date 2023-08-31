В День знаний в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер

Погода не порадует уральцев в предстоящий День знаний. В регионе вновь продлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в пятницу, 1 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчанам нужно быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Стоит отметить, что предупреждение о непогоде будет действовать на Среднем Урале уже третий день подряд. Изначально его объявили на 30 августа, но затем продлили еще на сутки.

Ранее сообщалось, что вся эта неделя в Екатеринбурге будет прохладной и дождливой.