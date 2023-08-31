"Индустриальный пейзаж". ТМК организовала выставку современного искусства для участников чемпионата профмастерства

Трубная металлургическая компания (ТМК) организовала выставку работ современных художников из коллекции Галереи Синара Арт для участников корпоративного чемпионата рабочих профессий "Игры мастеров".

Как напоминает пресс-служба ТМК, корпоративный чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров" прошел на 9 площадках в 7 городах России, в нем приняли участие около 600 конкурсантов и экспертов. Девизом юбилейного V чемпионата, ставшего рекордным по количеству компетенций и участников, стала фраза "Искусство побеждать", и на церемонии закрытия чемпионата в Екатеринбурге для всех гостей, помимо основной программы, была организована выставка произведений современного искусства. В зале были представлены пятнадцать живописных и графических работ, объединенных темой "Индустриальный пейзаж" и демонстрирующих близкие участникам образы промышленных предприятий.

"Живописные и графические работы Александра Бурака, Валентина Новиченко, Владимира Кошелева, Ивана Слюсарева и Николая Черкасова в полной мере отображают достижения индустрии, величие труда, торжество человеческого духа и несгибаемой воли. Мы уже демонстрировали эту экспозицию на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) ТМК, выставка вызвала живой интерес заводчан. И сегодня мы презентуем ее участникам корпоративного чемпионата, настоящим мастерам своего дела – людям, работа которых так ярко отражена в этих произведениях", – сказала арт-директор Галереи Синара Арт Юлия Борзенкова.