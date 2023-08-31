Новым главой оборонного ведомства Великобритании станет министр энергетики

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак нашел замену Бену Уоллесу, который сегодня подал в отставку с поста министра обороны королевства. Новым министром обороны Великобритании станет Грант Шаппс, который сейчас возглавляет министерство энергетики.

Впрочем, на текущем посту Шаппс тоже недавно – с февраля этого года. ранее он занимал пост министра бизнеса, энергетики и промышленности, а также был несколько дней в прошлом году министром внутренних дел (после отставки предыдущего министра). В правительстве Бориса Джонсона он был министром транспорта в течение трех лет.