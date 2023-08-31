Shot: В Мытищах прощаются с командиром ЧВК "Вагнер" Уткиным

В подмосковных Мытищах прощаются, предположительно, с командиром "Группы Вагнера" Дмитрием Уткиным.

Кладбище оцеплено военной полицией, так как семья погибшего попросила провести церемонию без прессы, пишет Telegram-канал Shot.

Основатель и руководитель ЧВК "Вагнер" Уткин значился в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer Legacy 600.

Всего на борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 августа появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом.