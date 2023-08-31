В Челябинске ищут подрядчика для разработки проектной документации строительства новой трамвайной ветки

В Челябинске ищут подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства новой трамвайной линии от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Начальная цена контракта – 197 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 7 сентября, итоги подведут 11 сентября. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию. Работы необходимо выполнить до 1 августа 2024 года, а до 1 октября 2024 года документация должна получить положительное заключение государственной экспертизы.

Новая трамвайная линия может появиться по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Протяженность линии составит от 3,5 до 4,2 км. Она будет уточнена при разработке проектной документации. В рамках проекта планируется расширить проезжую часть протяженностью 800—1200 метров и построить трансформаторную подстанцию.

В январе администрация Челябинска утвердила проект строительства новой трамвайной линии.